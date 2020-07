Very Good Trip n’oublie pas Andy Gill, l’icône post-punk et âme de Gang of Four.

Andy Gill, guitariste, auteur-compositeur, producteur de disques membre fondateur et guitariste du groupe Gang of Four en concert au Irving Plaza à New York le 13 novembre 1980. © Getty / Ebet Roberts / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 19 février 2020 pour écouter, réécouter Very Good Trip, retrouver la programmation musicale, cliquez ici.

15 novembre 2017