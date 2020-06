Ce soir dans Very Good Trip des guitares folks, des mélodies et surtout des voix qui vous font dresser l’oreille.

La chanteuse et compositrice Laura Marling à l'Union Chapel de Londres en concert diffusé en ligne à un nombre limité de détenteurs de billets, le 6 juin 2020. © Getty / Lorne Thomson / Redferns

Le nouvel album de Laura Marling s’appelle « Song for Our Daughter », chanson, au singulier, je souligne, pour notre fille.

Parce que Laura n’a pas de fille et elle s’est inspirée du titre d’un livre qu’a publié à la fin de sa vie l‘auteur californienne noire américaine Maya Angelou, Letter to My Daughter, Lettre à la fille que je n’ai pas eue. Une femme poète, très engagée pour la reconnaissance des droits des Noirs Américains, c’est d’actualité, et que les Clinton avaient invitée à parler lors de la cérémonie d’investiture du président en 1993.

Laura Marling est quelqu’un qui dans ses chansons préfère s’interroger sur sa vie affective plutôt qu’asséner ses émotions de façon primaire.