À la veille de la sortie de son nouvel album "Cœur", Clara Luciani a choisi de passer la soirée sur France Inter. Elle est l’invitée de Very Good Trip.

L’auteure-compositrice-interprète et musicienne Clara Luciani lors du Festival du film francophone d'Angoulême le 28 août 2020. © Getty / Stéphane Cardinale - Corbis

Alors, bien sûr, je vais vous dire de qui était la chanson qu’on vient d’entendre et qui l’a interprétée, ça fait partie de ma mission. Mais il faut d’abord que je fasse un aveu : si j’ai fait ce choix, c’est très précisément pour l’invitée que je suis très heureux d’accueillir, j’allais dire chez moi, oui, c’est presque ça, au fond, à cette différence près que chez moi j’aurais commencé par verser deux coupes de champagne, histoire de détendre l’atmosphère. Il faut le faire et on est surtout, je suis très touché d’accueillir Clara Luciani ce soir dans Very Good Trip.

Oui, je dis ça, parce que bon, passer dans les médias, quand on chante, c’est souvent, pour les artistes, comme aller chez le dentiste. Surtout que courir le marathon, trois émissions d’affilée sur France Inter, de Laure Adler à Laurent Goumarre en passant par ma pomme, c’est courageux.

Bon je vais être franc, c’est rare pour moi de ne pas monologuer et d’avoir la chance de partager la musique avec quelqu’un qui en fait, c’est toujours un moment que j’apprécie beaucoup.