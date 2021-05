Fondé en 1968 par Lee Gopthal et Chris Blackwell, deux expatriés jamaïcains vivant à Londres, Trojan a aidé à présenter un éventail d'artistes reggae au grand public. Very Good Trip rend hommage au label qui a aidé à lancer la carrière d'un jeune Bob Marley.

Bob Marley And The Wailers en concert sur la scène de l'Odéon, Birmingham, Royaume-Uni, le 18 juillet 1975. © Getty / Ian Dickson / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 19 juin 2018.

Depuis sa création, Trojan s’est imposé comme LE label britannique qui a répandu le meilleur de la scène reggae, ska, dub de la Jamaïque au Royaume-Uni et dans le reste du monde.

Alors, quoi de plus naturel, en cette veille de commémoration d'une spéciale Bob Marley sur France Inter que de vous présenter ce label sans qui nous n'aurions pas découvert Robert Nesta Marley qui reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement rastafari de connaître une audience planétaire.