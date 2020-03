Ce soir, dans Very Good Trip, beaucoup de sons nouveaux funky, rap, hip-hop, ce sera très éclectique et varié. Et même un peu bizarre.

Comme Warmduscher.

J’ai déjà eu l’occasion de vous en parler dans le cadre de cette émission, c’est un groupe qui assemble des musiciens issus du milieu des étudiants en art fauchés chassés des quartiers sud de Londres où ils squattaient, comme Peckham, des quartiers qui sont en train, comme on dit, de se gentrifier.

Warmduscher, c’est, paraît-il une insulte en allemand, "lavette", on pourrait dire, pour désigner des gens qui prennent des douches chaudes parce qu’ils n’ont pas le courage d’en prendre des glacées, qui, à ce qu’on dit, fortifient les défenses immunitaires.

Warmduscher, c’est l’association du rappeur-chanteur, Craig Higgins, dit Mutado Pintado, ou encore Clams Baker, Junior, avec le guitariste Saul Adamczewski, soit le visionnaire musical du groupe Fat White Family.

Ces très bons musiciens, on l’oublie trop souvent, parce que les médias spécialisés mettent souvent en avant leur côté farfelu, excentrique et déconnant, ont commencé par improviser ensemble lors de fêtes.