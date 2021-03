Very Good Trip quitte un peu les robots mais on reste en France et dans le rêve.

Le DJ et musicien Petit Biscuit sur scène pendant le festival de musique des Vieilles Charrues le 21 juillet 2019 à Carhaix-Plouger. © AFP / Loïc Venance

Une sorte de blues electro au parfum un peu nord-africain, signé par un très jeune musicien rouennais, Mehdi Benjelloun, qui se confond à présent avec le nom qu’il avait choisi pour présenter sa musique, Petit Biscuit.

France Inter a eu l’occasion de présenter ce garçon au parcours étonnant, dans d’autres émissions que la mienne, Côté Club de Laurent Goumarre et Popopop d’Antoine de Caunes, aussi.

Étonnant parce qu’il a connu un succès international alors qu’il était encore lycéen grâce à un air qu’il avait postée sur Soundcloud, « Sunset Lover », à la douceur cristalline, où il y avait quelque chose d’une certaine musique malienne, je pense à Toumani Diabaté, mais dans un esprit moderne, tout à fait différent.

Il y avait une petite phrase qu’on aurait dite émise par un instrument africain à lamelles mais au son déformé par l’électro. Et il flottait par là-dessus comme une voix d’enfant extraterrestre. Alors Mehdi, qui ne vient pas de nulle part, il a une formation de musicien classique, a connu un succès fulgurant et alors qu’il s’apprêtait à passer son bac. Il a interrompu ses études pour se consacrer à la musique et partir pour une tournée mondiale.

Une expérience qui l’a changé du tout au tout, évidemment, et l’a confronté à une forme de solitude qu’il ne connaissait pas et qu’il n’était pas armé pour affronter. Il est parti s’isoler en Islande, c’est sûr, c’est facile de s’isoler là-bas, a travaillé sur son ordinateur à de nouvelles maquettes. Et, armé de celles-ci, il est allé, juste avant le confinement, à Los Angeles trouver Diplo, un des réalisateurs actuels de dance électronique les plus demandés au monde, un des maîtres de l’électro pop actuelle.

Requin Chagrin : « Déjà vu » single

Lewis OfMan : « Beautiful (Lewis OfMan Remix) » (feat. Rhye) single

Petit Biscuit : « Pick Your Battles » (feat. Diplo) extrait de l’album « Parachute »

Myd : « Born a Loser » single

Jacques : « Alcaya » single

Else : « Views » single

The Blaze : « Somewhere » (feat. Octavian) single

Darius : « EQUILIBRIUM » single

Rone : « Esperanza - Club Edit » EP « Esperanza »

Daft Punk :

« Something About Us » extrait de l’album « Discovery »

« Veridis Quo » extrait de l’album « Discovery »