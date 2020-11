Pour se détendre, pour rêver, s'évader, Very Good Trip vous a préparé une programmation musicale à écouter tranquillement bien installé chez soi. Rassurez-vous, il y en aura pleins d'autres.

La chanteuse et compositrice Sinéad O'Connor en concert à l'O2 Shepherd's Bush Empire le 16 décembre 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / Gus Stewart / Redferns

Forcément, il y en a parmi vous qui ont dû se dire : mais oui je connais cette voix. Celle de l’Irlandaise Sinéad O’Connor, qui a fait cette année le retour le plus inattendu qui soit. Parce qu’elle revient de loin, de très très loin.

Alors, cette chanson, déjà, « Trouble in the World », est la reprise d’un gospel que chantait, il y a soixante ans, déjà une des plus grandes interprètes du genre, Mahalia Jackson.

Un hymne qui annonce la fin des souffrances dans un au-delà où régnera la justice. Il avait accompagné le mouvement antiségrégationniste, en faveur des droits civiques pour les Noirs américains, et qui, déjà, avait déchiré la société aux Etats-Unis.

Cette reprise est le premier enregistrement que diffuse Sinead O’Connor depuis 2016. La chanson figurera dans un album à paraître on ne sait pas quand, peut-être pas avant 2022. Mais Sinéad O’Connor a ressenti une sorte de nécessité : la diffuser en soutien à l’association « Black Lives Matter », à laquelle tous les droits de diffusion de cette chanson vont être versés.

Un geste qui a d’autant plus de valeur que Sinéad O’Connor vit aujourd’hui très modestement en Irlande à Bray, une lointaine banlieue de Dublin, dans un ancien bed and breakfast où elle se chauffe avec un poêle à bois pour faire des économies.

Elle l’a avoué à une journaliste du Washington Post venue lui rendre visite à la fin de l’hiver dernier, juste avant le début du confinement : elle possédait alors moins de dix mille euros sur ses comptes bancaires, et tout ce qu’elle avait mis de côté grâce à ses succès d’autrefois a fondu. Elle a ainsi dû céder récemment les droits de ses quatre premiers albums à la compagnie Universal pour ne pas se retrouver dans une situation de banqueroute personnelle.