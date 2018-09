Michka Assayas se tient toujours à l'affût des nouveautés, et les partage bien sûr !

Mais enfin Trent Reznor continue, bien sûr, à explorer la face cachée des choses, de sa personnalité comme de celle du monde dans lequel il vit. Il se demande si ce bonheur personnel qu’il traverse n’est pas une illusion, une bulle qui pourrait crever d’un moment à l’autre. Et, surtout, il a une vision sans espoir de son pays, les Etats-Unis, et, plus largement, de l’humanité actuelle. Je le cite : « La montée du Trumpisme, entre guillemets, de l’esprit tribal, la célébration de la bêtise, partout. L’Internet qui a rompu les barrières collectives de la politesse et de la décence », ça l’inquiète et on le comprend. Je le cite encore : « On est en train d’assister à l’effondrement de l’empire américain. Ça se passe sous nos yeux. » C’est intéressant d’écouter les paroles de Trent Reznor, un musicien dont, bien sûr, le destin et même la fatalité est d’explorer tout ce qui fait honte ou mal chez l’humain. Mais enfin les gens comme lui ont parfois des intuitions fulgurantes. C’était aussi le cas de David Bowie qui, au milieu des années 90, a reconnu en Trent Reznor un disciple, enfin, plus qu’un disciple, un visionnaire de sa trempe et est parti en tournée avec lui.