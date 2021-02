La seule chose qui préoccupe l’un des plus grands guitaristes du monde c'est d'avoir plus de soixante-dix ans et de continuer à assurer malgré ses soucis de santé. Very Good Trip vous donne rendez-vous avec Éric Clapton ce soir et vous allez vous régaler.

L’auteur-compositeur-interprète, Éric Clapton en concert au Music For Marsden 2020 à l'O2 Arena le 3 mars 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Neil Lupin / Redferns

Cette émission est une rediffusion du 24 janvier 2019 pour écouter, réécouter Very Good Trip, retrouver la programmation musicale, cliquez ici.