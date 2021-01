Pour chasser, pendant une heure au moins, le cauchemar que l’on traverse, il n’y a pas mieux que le rêve et le voyage dans l’espace et c'est dans Very Good Trip.

Le groupe The Avalanches sur scène lors d'un concert au Festsaal Kreuzberg sur 28 juin 2017 à Berlin, Allemagne. © Getty / Frank Hoensch / Redferns

« The Divine Chord », l’accord divin, un tout nouveau titre signé par un duo australien : The Avalanches, comme des avalanches.

Une chanson qui rappelle d’une certaine façon le style soul à la fois dansant et mélancolique des Bee Gees dans leur période dite disco, même si ceux-ci détestaient le mot et l’idée. La voix qu’on vient d’entendre est celle de Andrew VanWyngarden. C’est le chanteur d’un autre duo, celui-là américain, de Brooklyn, MGMT, très populaire depuis le milieu des années 2000.

MGMT figure parmi la bonne vingtaine de chanteurs et musiciens qu’ont invités Robbie Chater et Tony Di Blasi, soit les Avalanches, à participer à l’enregistrement de leur tout nouvel album, qui vient de sortir, « We Will Always Love You », le troisième en vingt ans, je reviendrai sur la rareté de leur production.

On relève dans la liste, très hétéroclite, des noms légendaires comme celui de Mick Jones, le cofondateur du groupe The Clash, ou le guitariste Johnny Marr, celui des Smiths, c’est lui qu’on vient d’entendre jouer quelques arpèges. Il y a aussi le rappeur anglo-antillais de Bristol, Tricky, ainsi que Rivers Cuomo, le chanteur du groupe californien punk-pop Weezer.

Le générique très fourni de ce nouvel album a ainsi quelque chose qui évoque ceux des albums de Gorillaz. Mais l’esprit est différent. Damon Albarn conçoit une sorte de programme de radio, très éclectique, tandis que les Avalanches, eux, cherchent à vous entraîner dans un rêve homogène, une sorte de voyage. Je n’emploie pas ce terme de voyage par hasard.