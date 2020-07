Lana Del Rey a annoncé la sortie d’un nouvel album, prévu pour le mois de septembre prochain. Il est intitulé "Chemtrails over the Country Club", une référence à une théorie complotiste autour des chemtrails, les traces blanches laissées par les avions en vol. Bonne occasion pour la retrouver dans Very Good Trip.

L'autrice-compositrice-interprète Lana Del Rey à la cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles. © Getty / David Crotty / Patrick McMullan

