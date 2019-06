Evidemment, il y a tellement à raconter qu'il faut une deuxième journée pour raconter cette tournée qui s’est déroulée entre 1975 et 1976. Road trip dans Very good trip !

Visuel de la pochette du disque "Hurricane" du chanteur et compositeur Bob Dylan, 45 tours, montrant le boxeur Rubin "Hurricane" Carter. © Getty / Blank Archives

Huit minutes en novembre 1975 sur la scène du Music Hall de Boston, c’est le temps qu’il a fallu à Bob Dylan pour raconter l’histoire du boxeur poids moyen Rubin Carter, dit The Hurricane, l’ouragan.

Une histoire qui l’avait révolté : en 1966, un triple meurtre avait eu lieu dans un restaurant grill de Paterson, une grosse banlieue du New Jersey, pas loin de New York. La police avait arrêté à proximité une voiture où se trouvaient deux Noirs, l’avait fouillée et y avait débusqué une arme et des munitions correspondant à celles du crime. Ce qui avait suffi, sans autre preuve ni vérification, à arrêter, emprisonner, juger et condamner Rubin Carter à la prison à vie.

Hurricane avait écrit son autobiographie en prison et Dylan, après avoir lu ce témoignage, se fixa une mission : user de tous les moyens possibles pour faire libérer cet homme qui n’avait cessé de clamer son innocence. Et comme il était chanteur, eh bien il en a fait une chanson. Logique. Qui fut un de ses plus grands succès, inattendus, il faut le dire, tout autour du monde. L’air était entraînant, il y avait le violon tzigane de Scarlet Rivera, j’y reviendrai, c’est le personnage le plus charismatique de la tournée de la « Rolling Thunder Revue » après Dylan lui-même. Bref, « Hurricane » s’est répandu comme une chanson pop, c’était le but.

Bob Dylan :