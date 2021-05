Bob Marley aurait eu 76 ans cette année. Il nous a quitté le 11 mai 1981. France Inter rend hommage à la légende du reggae disparue il y a 40 ans avec Aline Afanoukoé, Omar Ouhamane et Michka Assayas.

L’auteur-compositeur-interprète et musicien jamaïcain Bob Marley en concert au Crystal Palace Bowl le 7 juin 1980 à Londres, Royaume-Uni. © Getty / Pete Still / Redferns

Il y a quarante ans, c’était un choc qui, en France, n’a peut-être pas eu la résonance qu’on imagine aujourd’hui.

Pourquoi ? Eh bien parce qu’on avait d’autres chats à fouetter, si j’ose dire. François Mitterrand avait été élu la veille président de la République et c’est un événement qui a accaparé les esprits et les cœurs.

Ce soir, c’est très particulier, puisque nous évoquons sur France Inter, la présence, la voix, le message, la flamme, l’âme de Bob Marley, un homme pour lequel la musique était une mission. Un homme qui a surgi d’une île des Caraïbes qu’on ne connaissait à peine, voire pas du tout, pour moi, la Jamaïque, c’était James Bond contre le Docteur No. Un petit pays du Tiers-Monde, c’est important à rappeler, dont une musique dont le rythme ne ressemblait à aucune autre, le reggae allait conquérir le monde.

Bob Marley and the Wailers :

« Trench Town Rock - Live at the Lyceum/ 1975 » extrait de l’album « Natural Mystic »

« Exodus - Live at the Pavillon de Paris, 1977 » extrait de l’album « Babylon by Bus »

« Punky Reggae Party - Live at the Pavillon de Paris, 1977 » extrait de l’album « Babylon by Bus »

« Zimbabwe - Live at the Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, 9/23/80 » extrait de l’album « Live Forever : The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, 9/23/80 »

Damian Marley : « Welcome to Jamrock » extrait de l’album « Welcome to Jamrock »

Bob Marley and the Wailers :