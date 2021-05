Quarante ans après sa mort, Bob Marley demeure une icône. France Inter vous emmène avec le journaliste Omar Ouahmane à Kingston pour des témoignages, comme celui de Chris Blackwell, fondateur du label Island et producteur mais aussi des musiciens, des choristes, et bien d'autres.

Chris Blackwell et Cyndi Breakspeare © Radio France / Omar ouahmane

A l’occasion du 40ème anniversaire de la mort de Bob Marley, Omar Ouahmane est allé sur ses pas en Jamaïque.

D’abord à Nine Mile, dans les profondeurs de l’île où il est né le 6 février 1945. Durant ce road trip, le reporter a rencontré de nombreuses personnes qui ont très bien connu l’artiste comme Chris Blackwell, le fondateur de la maison de disque Island, Cindy Breakspeare, la mère de Damian Marley et Miss monde 1976, Marcia Griffiths et Judy Mowatt choristes du groupe Bob Marley and the Wailers….

Tous loue l’universalité de son message et l’importance de le pérenniser. Retour sur un destin incroyable d’un petit bonhomme né dans un hameau perdu et devenu la première star internationale venant d’un pays du Tiers-Monde.