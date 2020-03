Ce soir, parenthèse, dans Very Good Trip, parce qu’il y a une étoile, aussi discrète que captivante, qui vient de s’éteindre : David Roback dont on a appris avec tristesse, voici une quinzaine de jours, la mort, des suites d’une maladie, à l’âge de soixante et un ans.

Mazzy Star, avec Hope Sandoval, auteure-chanteuse-compositrice et le guitariste, compositeur et producteur, David Roback le 21 septembre 2013,dans leur clip "California". © Capture d'écran/Site officiel de Mazzy Star/Youtube/Vevo

Beaucoup l’avaient oublié, ce n’est guère surprenant : les médias ne s’intéressaient pas à lui et lui ne s’intéressait pas aux médias.

David Roback était le contraire d’une star, c’était même plutôt le contraire : un reclus, totalement indifférent à la notoriété, un artisan qui faisait ce qu’il avait à faire et pour qui parler aux médias était une torture.

Difficile à imaginer dans le monde d’aujourd’hui. Mais au début des années quatre-vingt-dix, dans le petit monde du rock indépendant, d’avant l’Internet et les réseaux sociaux, c’était encore possible et naturel.

Pour autant, l’attitude distante de David Roback et de Hope Sandoval, qui haussait les épaules et tournait le dos quand on lui demandait un autographe, n’a pas empêché Mazzy Star, d’acquérir une sorte de prestige. Au contraire, même.

Mazzy Star :

« Fade Into You » extrait de l’album « So Tonight That I Might See »

« Blue Light » extrait de l’album « So Tonight That I Might See »

Opal : « Northern Line » extrait de l’album « Early Recordings »

Rainy Day : « On the Way Home » extrait de l’album « Rainy Day »

The Rain Parade : « Carolyn’s Song » extrait de l’album « The Rain Parade »

Mazzy Star :