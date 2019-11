Après 16 ans d'absence, Josh Homme relance les célèbres "Desert Sessions" avec un nouvel album et du beau monde. En effet, le leader de Queens Of The Stone Age s'est entouré de Billy Gibbons, et de bien d'autres ! À découvrir dans Very Good Trip !

Billy Gibbons, guitariste et chanteur du groupe texan ZZ Top, sur scène au festival Notodden Blues Festival le 2 août 2019, en Norvège. © Getty / Per Ole Hagen / Redferns

Une série d’albums, intitulés The Desert Sessions, les Séances du désert, vont paraître entre 1997 et 2003, pas moins de dix, ce qui traduit une activité très intense. Et puis, rien depuis 2003, parce que l’agenda de Josh Homme, qui a participé à quelques groupes parallèles, dont Eagles of Death Metal, on les retrouvera, est très chargé.

Donc, voilà, les volumes onze et douze sont arrivés.

Et, à part la chanson, qu’on vient d’écouter et une autre qui ressemble à Queens of the Stone Age, ça sort plutôt du cadre. C’est court, il n’y a que huit titres, sans unité stylistique, au contraire.

Le seul dénominateur commun, c’est un esprit de liberté et d’aventure. On trouve l’excellent bassiste de Primus, Les Claypool, il y a aussi Carla Azar, la batteuse du groupe de Jack White.

Plus inattendu, Jake Shears, la voix des Scissor Sisters, qui a coécrit et chanté un titre qui évoque, étrangement, le style psychédélique un peu aquatique du groupe australien Tame Impala. Il y a aussi une chanson écrite et récitée par un Finlandais rencontré par hasard dans une soirée et que personne ne connaissait avant, à qui Josh Homme a dit banco.