Elle s’appelle de son nom complet Mitski Miyawaki, elle est de père américain et de mère japonaise. Son album de 2016, qui s’appelait « Puberty 2 », Puberté 2, c’était le deuxième officiel, même si elle avait commencé très tôt par une autoproduction, à vingt et un ans, a été très remarqué. C’était un disque plutôt varié. Il y avait pas mal de titres rock’n’roll, de facture classique, aux sons de guitare saturés et distordus, qui pouvaient rappeler le rock alternatif américain du début des années 90. Je pense aux débuts de Liz Phair en 1993 ou même aux Breeders, qu’animait alors Kim Deal, l’ex-guitariste des Pixies, avec sa sœur jumelle Kelley. Il y avait quelques ballades aux orchestrations électroniques, aussi, qui prédominent nettement dans ce nouvel album qui s’appelle, je ne sais pas pourquoi, « Be the Cowboy ». Ce qui est agréable chez Mitski, c’est que, dans ses chansons, elle a l’art de la concision. On va rarement au-delà de deux minutes trente et, honnêtement, il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Elle a l’art de la formule aussi. Dans la chanson qu’on vient d’entendre « Washing Machine Heart », cœur machine à laver, Mitski dit : « Ce soir, je ne porte pas le même rouge à lèvres parce que j’ai l’espoir que tu m’embrasses ». De petites choses comme ça, joliment observées, qui figurent dans son nouvel album, paru cet été, et qui s’appelle « Be the Cowboy ».