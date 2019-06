Michka Assayas se devait de rendre hommage à un musicien légendaire, Dr. John, figure emblématique de la scène musicale de la Nouvelle-Orléans parti rejoindre le paradis des autres grands du blues mais pas seulement ...

Dr. John, le magicien de la Nouvelle-Orléans, le 9 mars 2017 à La ville de New York. © Getty / Gary Gershoff / WireImage

Alors, ce soir, on va célébrer, à l’exclusion de tout autre chose, la musique de Dr. John. Parce que, vous l’avez peut-être appris, on vient d’annoncer sa disparition de Dr. John à l’âge de soixante-dix sept ans.

Aujourd’hui on dit du moindre musicien, fabricant de chansons ou de sons, qu’il est, entre guillemets, un créateur et qu’il a un univers. Or, en vérité, il y en a très peu dont on puisse légitimement dire ça et Dr. John en faisait indéniablement partie.

Alors, si vous n’avez jamais entendu parler de lui ou que ce nom n’évoque pour vous que quelque chose de vague, je vais essayer de vous résumer son trajet en un peu moins d’une heure. Mission Impossible, évidemment. Disons, vous le faire aimer, c’est peut-être plus simple.

Dr. John : « Right Place, Wrong Time » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

Ronnie & the Delinquents : « Bad Neighborhood » extrait de l’album Artistes divers « Radio Memories New Orleans Edition »

« Stack-a-Lee » » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

« Iko Iko » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

« Mos’ Scocious » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

« Mama Roux » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

« I Walk on Guilded Splinters » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

« (Everybody Wanna Get Rich) Rite Away » (Remastered) extrait de la compilation « Best of the Night Tripper »

The Band : « Such a Night (featuring Dr. John) - Concert Version » extrait de l’album « The Last Waltz »

Féloche : « Dr. John Gris/ Gris John » (featuring Dr. John) » extrait de l’album « La Vie cajun »

