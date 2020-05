Ce soir Very Good Trip, il faut le rappeler est de retour avec des sons nouveaux, du hip-hop qu’on n’entend pas partout.

Run the Jewels pendant le All Points East Festival à Victoria Park le 31 mai 2019 à Londres. © Getty / Robin Little / Redferns

Run the Jewels s’apprête, en pleine pandémie, à publier son nouvel album, le quatrième, qu’il considère comme une sorte de couronnement de son parcours.

C’est une drôle d’association, ces deux rappeurs. Ils ont chacun la quarantaine bien sonnée.

D’un côté, un Blanc new-yorkais au prénom hispanique, Jaime, qui se fait appeler El-P. De l’autre, un Noir qui vient du sud, d’Atlanta, Mike, dit Killer Mike. El-P est pas très grand mais trapu, quant à Mike c’est une vraie baraque. Un peu Astérix et Obélix. El-P, le fils d’un pianiste de jazz, a enregistré des raps mais il s’est aussi fait connaître comme un excellent fabricant de son pour des artistes de hip-hop underground.

C’est comme ça qu’il a rencontré son alter ego Killer Mike, une voix très connue des cercles du hip-hop d’Atlanta, il a notamment participé à un album des rappeurs stars de Géorgie, le duo OutKast.

Sur scène, El-P et Mike font les méchants mais on les sent, sur les vidéos, parfois prêts à éclater de rire. En fait, ils abordent les sujets sérieux de la meilleure des façons : en blaguant.