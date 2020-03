Ce soir, Very Good Trip célèbre l’anti-héros du nouveau siècle. Un gamin exclu de partout, parti il y a une vingtaine d’années déjà d’une banlieue de Détroit, et qui a été au rap et au hip-hop ce qu’Elvis a été au rock’n’roll. Et si vous aviez une inquiétude, soyez rassuré : il est toujours aussi dingue.

Le rappeur, producteur, acteur, compositeur, et fondateur de label Eminem, le 30 janvier 2020 à Hollywood, Californie. © AFP / Leon Bennett / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD

Cette émission est une rediffusion du 8 janvier 2018, pour écouter, réécouter Very Good Trip, retrouver la programmation musicale, cliquez ici.