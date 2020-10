Hommage dans Very Good Trip au talentissime guitariste, Eddie Van Halen, célèbre entre autres pour le titre "Jump" ou son solo sur "Beat It" de Michael Jackson mais pas seulement !

Eddie Van Halen, guitariste et fondateur du groupe de hard rock Van Halen en concert le 16 juillet 2015 à Mountain View, en Californie. © Getty / Miikka Skaffari / FilmMagic

Quand j’avais dix-neuf ans, en 1978, et que je guettais avec un mélange d’excitation et de frustration l’émission « Feedback » de Bernard Lenoir sur France Inter, à vingt et une heures, eh bien le générique, c’était ça.

Et je ne vais pas vous raconter d’histoires : je détestais ça. Cet instrumental signé, je ne le savais même pas, par un groupe qui s’appelait Van Halen, et de toutes façons je m’en foutais, représentait tout ce que la nouvelle religion intolérante et iconoclaste que je venais d’embrasser, le punk et la première new wave, m’avait appris à haïr.

J’attendais que Lenoir passe The Jam, Elvis Costello, Wire, Magazine, des faces B que je ne connaissais pas, des nouveautés encore introuvables, il le faisait, parfois, mais beaucoup trop peu pour mon goût, et, pour tout vous dire, ça me mettait en rage.

Tout ce qui n’était pas, entre guillemets, moderne, et donc entrant dans mon credo fanatique, je le rejetais, je ne voulais même pas en entendre parler. Et voilà, c’est comme ça que je suis passé complètement à côté du groupe Van Halen.

En France on disait Van haleine, comme haleine fraîche ou haleine fétide, bon les Anglophones prononcent VAn Hay-Leune, alors, allez, soyons puristes, on ne se refait pas.

Van Halen :