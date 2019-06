Avant son retour discographique et scénique avec son groupe E Street Band programmé pour 2020, "Western Stars", le nouvel album solo de Bruce Springsteen sort demain et pour fêter l'événement, Michka Assayas vous offre de jolis moments.

Alors, vous l’avez entendu, le style de cette chanson qu’on a entendue, « There Goes My Miracle », ce n’est pas le Springsteen que le grand public connaît, nerveux, la voix un peu déchirée ou implorante. Pour dessiner cette image classique d’un homme errant dans une ville au crépuscule ou à l’aube, on ne sait pas trop, qui laisse filer un amour impossible, Springsteen se fait crooner.

Ce n’est pas la première fois, bien sûr, on l’a déjà entendu chanter de cette belle voix veloutée capable de monter haut sans rien perdre en clarté et en sérénité. Mais c’est sans doute la première fois que Bruce Springsteen publie un album composé exclusivement, enfin c’est l’impression que j’en ai retirée, de ballades accompagnées par un grand orchestre. Il l’a en grande partie enregistré chez lui, dans son home studio de sa maison du New Jersey, à Rumson, un quartier du bord de mer au sud de New York, de l’autre côté de la baie.