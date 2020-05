Very Good Trip consacre exclusivement deux soirées à une musicienne mais pas seulement, Fiona Apple.

Fiona Apple, auteure-compositrice-interprète en concert à Rumsey Playfield dans Central Park le 14 août 2007 à New York. © AFP / Scott Wintrow / Getty Images

Fiona Apple, c’est son nom, a fait des débuts éclatants voici plus de vingt ans, déjà, en 1996, alors qu’elle n’avait que dix-huit ans. On vient de l’entendre Every Single Night , une chanson extraite de son avant-dernier album, paru en 2012.

Elle n’a enregistré que cinq albums en vingt-quatre ans, c’est dire à quel point elle est rare et exigeante, à la façon d’une Kate Bush, à laquelle on a pu la comparer.

Le nouveau, Fetch the Bolt Cutters, aussi inattendu qu’exceptionnel, vient d’atterrir, à la surprise générale, en plein confinement. J’aurai l’occasion de revenir sur ce qui est un événement, au vrai sens du terme, lors de la soirée de demain.

Fiona Apple :