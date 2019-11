Ce soir, dans Very Good Trip, vous retrouvez une dernière fois les "Desert Sessions" avec Josh Homme et ses camarades, qui vous entraîneront dans une transe funk, électro, un peu folk aussi, tout autour du monde.

Le chanteur Josh Homme sur scène le 16 janvier 2019 à Inglewood, en Californie. © Getty / Kevin Winter

Mais où sommes-nous ? Au Moyen-Orient ? En Asie centrale ?

En plus, avec ces harmonies jazzy à la fin, on a du mal à se repérer. Eh bien, en fait, on était dans le désert du sud de la Californie, avec Josh Homme et ses camarades.

Lui jouait de diverses guitares, dont une élaborée à partir d’une boîte à cigares, son copain Matt Sweeney était à la guitare sèche. Sont présents aussi l’excellent bassiste du groupe Primus, Les Claypool, une légende, et deux batteuses, Carla Azar, collaboratrice régulière de Jack White, et Stella Mozgawa, qui fait partie du groupe californien féminin Warpaint.

Ce titre, "Far East for the Trees", est le fruit d’une improvisation. Ces sonorités nous ont entraînés à l’écart des rythmes et harmonies habituelles du rock, alors ça m’a donné envie d’explorer d’autres horizons.