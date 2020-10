Very Good Trip vous embarque direct pour faire le plein d'énergie !

Le groupe Sepultura au the '70000 Tons of Metal' Heavy Metal Cruise le 3 février 2018 entre Miami, Floride et les îles Turques et Caïques. © Getty / Andrea Friedrich / Redferns

Avec pour commencer, des sons et des ambiances gothiques, canal historique, allais-je dire, en tout cas quand on entend ça, on est aussitôt transporté en imagination dans les soirées dites "batcave" des années quatre-vingt, et qui se sont prolongées bien après, d’ailleurs.

Mais c’est tout à fait récent, puisque « Don’t Chase the Dead », qu’on vient d’entendre, est une nouvelle chanson signée Marilyn Manson, extraite de son nouvel album qui s’appelle We Are Chaos.

Bon, Marilyn Manson, c’est difficile de ne jamais avoir croisé sa route au cours des vingt-vingt-cinq dernières années. Oiseau de mauvais augure, personnification de toutes les tares et hontes de la société américaine, qu’il a toujours su mettre en scène avec un sens du cirque et du music-hall prononcé, oui, il est tout ça.

Il y a bientôt trente ans, Brian Warner, un garçon très perturbé et mal dans sa peau a eu l’idée saugrenue de se faire appeler Marilyn Manson, il y a bientôt trente ans, pour souligner qu’aux États-Unis, le pire des tueurs, comme le sinistre Charles Manson, finit par acquérir une dimension, entre guillemets, "glamour", d’où l’idée de lui associer le prénom de la star Marilyn Monroe.

Mais enfin, ce qui nous intéresse, surtout quand on fait de la radio et qu’on l’écoute et qu’on n’a pas les images, eh bien, c’est sa voix, ses mots, les sons qu’il choisit. Il est un diseur et chanteur d’une grande intensité, un parolier percutant aussi. Dans la chanson qui donne son titre à son nouvel album, We Are Chaos, il reste fidèle à son credo. Je cite :

On est malades, on est paumés et compliqués, on est le chaos et on ne peut pas nous soigner ».

Marilyn Manson : « DON’T CHASE THE DEAD » extrait de l’album « WE ARE CHAOS »

Zeal & Ardor :