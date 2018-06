Avec son sixième et nouvel album "Ti Amo", Phoenix revisite la chanson d’amour et la Dolce Vita italienne. Le groupe était en concert dans le cadre Nuits de Fourvière, et Michka Assayas y était aussi !

Phoenix, avec Thomas Mars, Deck d'Arcy, Laurent Brancowitz et Christian Mazzalai le 5 avril 2018 à San Francisco, en Californie. © AFP / Kelly Sullivan / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD

Le groupe est l'emblème de la French Touch mais s’est toujours revendiqué européen. Et le confirme avec "Ti Amo", où Thomas Mars chante en anglais mais aussi en italien et en français, ce qui lui va plutôt bien.

Bain de foule pour le chanteur Thomas Mars aux Eurockéennes en 2017 © Maxppp / Darek SZUSTER

Soixante représentations sont ensuite prévues dans le cadre du festival jusqu'au 28 juillet pour plus de 130 000 spectateurs. Retrouvez l'intégralité de la programmation 2018 sur le site des Nuits de Fourvière.

La Setlist du concert :