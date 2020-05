Parce que les vrais, pour l'instant, il n'y en aura pas pendant quelque temps encore. Raison de plus pour Very Good Trip de vous convier à une sorte concert idéal en compagnie, comme hier, d’une musicienne unique et d’une voix unique. Celle de Fiona Apple.

L'auteure-compositrice-interprète, Fiona Apple au Lincoln Center Out of Doors AmericanaFest NYC à Damrosch Park Bandshell, New York, le 8 août 2015. © Getty / Jack Vartoogian

Fiona Apple, qui fait tout à contre-courant, a décidé d’avancer la sortie de celui-ci, Fetch the Bolt Cutters.

Son premier enregistrement depuis 2012, ça commençait à dater.

Dès qu’on le découvre, on sent quelque chose de dense, qui résiste. Ce n’est pas facile tout de suite et, justement, ça donne envie d’y retourner parce qu’on sait qu’à chaque réécoute on va découvrir quelque chose de neuf, qu’on va être surpris et, à la fin, récompensé.

Encore faut-il prendre le temps et, justement, c’est ce que nous allons faire ce soir. Avant de vous diffuser des extraits choisis de ce tout nouvel enregistrement, inattendu, j’avais envie qu’on se remette dans le bain en écoutant deux classiques de Fiona Apple.

Fiona Apple :

« Tymps (The Sick in the Head Song) » extrait de l’album « Extraordinary Machine »

« Paper Bag » extrait de l’album « When the Pawn… »

« O’ Sailor » extrait de l’album « Extraordinary Machine »

« Shameika» extrait de l’album « Fetch the Bolt Cutters »

« Under the Table » extrait de l’album « Fetch the Bolt Cutters »

« Get Him Back - Live at iTunes Originals » extrait de l’album « Live at iTunes Originals » (Spotify)

« Heavy Balloon » extrait de l’album « Fetch the Bolt Cutters »

« Valentine » extrait de l’album « The Idler Wheel… »

« Across the Universe - Radio Edit » extrait de l’album Artistes divers « Short Days, Long Nights »

Fiona Apple & Elvis Costello : « I Want You » (inédit)