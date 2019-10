Sortez les lunettes noires, le transat, le parasol, si, si, si car Michka Assayas vous emmène à la plage.

Mika, auteur-compositeur-interprète, sur scène à Milan (Italie), le 22 juin 2019. © Getty / Elena Di Vincenzo

J’ai eu l’occasion de vous parler de Mika il y a un mois déjà, parce que j’avais déjà repéré un autre titre qui m’avait accroché, « Tiny Love » , qui figure dans son tout nouvel album intitulé « My Name Is Michael Holbrook ». Son vrai nom, de fait. Un titre qui faisait fortement penser à ces espèces de mini-opérettes qu’on pouvait trouver chez Queen, la plus célèbre étant le fameux « Bohemian Rhapsody », massacré dans tous les karaokés du monde. Une fois, d’ailleurs, j’ai assisté à ça et je ne m’en suis toujours pas remis.

Chez Mika, on trouve tout un kaléidoscope de styles pop, la plupart empruntés à la variété pop des années soixante-dix et quatre-vingt : il y a du Elton John, du Queen, bien sûr, du disco, du Prince, du George Michael. Et puis aussi du r'n'b contemporain. Mais le tout est comme réinventé et ré-enchanté par la folie d’un enfant.