Very Good Trip est fidèle à la promesse du jour : aucun des musiciens que vous allez entendre ce soir n’est né avant 1990.

Rex Orange County sur scène au iHeartRadio ALTer EGO au Forum, le 18 janvier 2020 à Inglewood, Californie. © Getty / Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

J’ai eu l’occasion de vous présenter déjà, dans cette émission, ce très jeune musicien, vingt-deux ans cette année, qui vient du Surrey, une belle région verdoyante au sud-ouest de Londres.

Formé dans une école spécialisée, où sont passées entre autres les chanteuses Amy Winehouse et Adele, Alex O’Connor, dit Rex Orange County, joue de tous les instruments, piano, guitare et le reste.

Dans le débit, le rythme et les inflexions, il est naturellement ancré dans le hip-hop et le R & B. Et en même temps, il y a chez lui, étrangement, un classicisme de vieux. Un sens de la mélodie intemporel.

Cette chanson qu’on vient d’entendre, Ten out of Ten, fait par exemple pas mal penser à Elton John. Alex raconte qu’il adorait écouter Abba et Queen quand il était gamin.

Alors tout ça s’entrelace. Il y a en lui quelque chose qui n’est pas si fréquent : la fraîcheur et l’absence de filtre.

Quand il répond à des interviews, cet ado au visage ouvert et candide le fait chez les parents de sa copine, où il y a un canapé confortable.

Quand il fait une vidéo, il se fait filmer dans son salon. On le voit ouvrir la porte du frigo, se faire un sandwich, ses copains affalés tout autour. À un moment on en voit d’ailleurs quatre derrière lui partir dans une chorégraphie en costume de Spiderman. Un interviewer lui a demandé un jour de quoi parlait une de ses chansons. Réponse :

Elle raconte que je suis heureux d’aimer ma copine ».