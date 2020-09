Very Good Trip vous fait voyager dans le monde entier et vous incite à être heureux et heureuse !

Aliou Touré chanteur de "Songhoy Blues" se produit sur scène au Love Supreme Festival le 30 juin 2018 à Brighton, en Angleterre. © Getty / Tabatha Fireman / Redferns

T’en fais pas, tu vas être heureux, continue à bosser aujourd’hui et tu auras bientôt le sourire »

Difficile de faire plus simple comme message. Celui du groupe malien Songhoy Blues, dont la chanson, qui s’appelle « Worry », recycle un des refrains les plus célèbres au monde, « Don’t Worry, Be Happy » que les quatre membres du groupe ont décidé de remettre au goût du jour face à la situation que chacun de nous traverse, selon des degrés de contraintes et de difficultés variables.

C’est leur manière de répondre à la pandémie actuelle et à l’anxiété qu’elle suscite chez chacun de nous, là encore à des degrés divers.

On a tous des exemples parmi nos proches de gens qui ont paniqué et continuent à paniquer. Les membres de Songhoy Blues, qui en ont vu d’autres, disent :

allez, gardez votre self-control, soyez patients, respirez un bon coup, tout va bien se passer, vous allez retrouver le sourire.

D’ailleurs leur nouvel album s’appelle, en français, « Optimisme », ce qui, en ces temps d’effroi et de lamentations collectifs, pourrait s’apparenter, aux yeux de certains, à une provocation infantile et irresponsable. Sur la vignette de cet album, à paraître d’ici un mois environ, on les voit tous les autre, pieds nus sur la terre craquelée du désert malien, sautant joyeusement en l’air, un sourire éclatant sur les lèvres, longue écharpe blanche flottant au vent.