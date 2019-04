Michka Assayas vous propose de rester avec The National, par l’imagination, mais vous allez l’entendre, à la radio ça marche très bien, et toute une pléiade de musiciens et chanteurs, chanteuses aussi, proches d’eux. Et, pour rester dans l’ambiance, il y aura beaucoup de musique et pas trop d’histoires.

The National, groupe de rock avec Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, et Scott Devendorf le 25 janvier 2018 à New York. © Getty / Theo Wargo pour Citi

On poursuit notre soirée de célébration de la musique du groupe new-yorkais The National et de tout ce qui l’entoure, c’est vaste, vous allez l’entendre, c’est une vraie galaxie, dans ce Very Good Trip spécial sur France Inter ce soir.

Je vous parlais tout à l’heure de la compilation Dark Was the Night, eh bien vous venez d’en entendre un autre extrait, ça remonte à 2009.

Justin Vernon, qu’on connaît mieux sous le nom de Bon Iver, s’était associé à Bryce Dessner pour enregistrer cette chanson qu’on vient d’entendre, « Big Red Machine ». Laquelle a d’ailleurs donné son nom à un album de chansons, entre folk, jazz et une sorte de pop-soul électronique, paru l’an dernier, et intitulé, donc, Big Red Machine.

Pour être honnête, je ne l’ai pas vu passer. Dans cette remarquable compilation de 2009, Dark Was the Night, dans laquelle je vous encourage à puiser, il y avait un sommet, la collaboration de Bryce Dessner avec l’exceptionnel chanteur new-yorkais Antony, devenu depuis une chanteuse, Anohni qui a transcendé par son interprétation une chanson très ancienne et peu connue de Bob Dylan, « I Was Young When I Left Home ».

The National : « So Far Around the Bend » extrait de l’album Artistes divers « Dark Was the Night »

« So Far Around the Bend » extrait de l’album Artistes divers « Dark Was the Night » Sufjan Stevens, Nico Muhly, Bryce Dessner, James McAlister : « Mercury » extrait de l’album « Planetarium »

Justin Vernon & Bryce Dessner :