Ce soir, Michka Assayas nous emmène dans le monde étrange d'Ezra Furman. Il a profité de l'occasion pour le rencontrer puisque le singulier chanteur était en concert lundi 12 février au Point éphémère.

Ezra Furman joue sur scène à The Roundhouse le 31 octobre 2016 à Londres © Getty / Gus Stewart / Redferns

Ezra Furman : « Love You So Bad » extrait de l’album « Transangelic Exodus »

« Love You So Bad » extrait de l’album « Transangelic Exodus » The Velvet Underground : « Sweet Jane - Full Length 2015 Remastered » extrait de l’album « Loaded (Re-Loaded 45th Anniversary Edition »

« Sweet Jane - Full Length 2015 Remastered » extrait de l’album « Loaded (Re-Loaded 45th Anniversary Edition » Jonathan Richman : « This Kind of Music » extrait de l’album « Jonathan Sings! »

Ezra Furman :

« The Great Unknown » extrait de l’album « Transangelic Exodus »

extrait de l’album « Transangelic Exodus » « Psalm 151 » extrait de l’album « Transangelic Exodus »

extrait de l’album « Transangelic Exodus » « From a Beach House » extrait de l’album « Transangelic Exodus »

extrait de l’album « Transangelic Exodus » « I Lost My Innocence » extrait de l’album « Transangelic Exodus »

Ezra Furman et Michka Assayas © Radio France / Christophe Goudin

Lundi 12 février 2018 :

Maxine Ashley : « Happy (With or Without You) » single

Mercredi, 14 février 2018 :

NADINE : « Peace in the Valley » extrait de l’album « oh my »