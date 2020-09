Very Good Trip vous emmène faire le tour du monde, ce soir, direction l'Asie.

The Hu en concert au Riot Fest à Douglas Park le 14 septembre 2019 à Chicago, Illinois. © Getty / Daniel Boczarski / Redferns

The Hu, c’est quelque chose de tout à fait nouveau : une fusion de folk, blues et metal occidental avec la musique traditionnelle mongole.

The Hu, c’est quatre musiciens issus du Conservatoire de Oulan Bator réunis par un certain Dashka, un réalisateur artistique visionnaire.

Gala, le chanteur de The Hu, soit la racine du mot humain en mongol, utilise la technique du Houmeï, un chant guttural qui fait sonner la voix comme une guimbarde permet d’émettre deux et même parfois trois sons à la fois.

Dans les vidéos de The Hu, on découvre ces quatre gars en long manteau noir, avec une dégaine à la Gengis Khan, perchés sur un piton rocheux, on voit les montagnes de Gobi en fond. Les jambes écartées, ils jouent d’une guitare mongole, le tuvshuur, ou d’un violon à deux cordes terminé par une tête de cheval, le morin khuur, avec les attitudes martiales des musiciens de metal.

Le groupe est tout jeune, il ne s’est formé qu’en 2016, et c’est, depuis l’année dernière, un phénomène viral. Des vidéos visionnées plus de quarante-cinq millions de fois sur YouTube, un engouement dans le monde entier.