Very Good Trip vous offre une soirée consacré à Beck, un artiste aux voix et aux styles multiples. Ce soir, rendez-vous avec son côté mélodieux , qui a aussi plusieurs facettes.

Beck, auteur, compositeur, producteur et musicien multi-instrumentiste, en concert pour les victimes des incendies de Malibu au Hollywood Palladium le 13 janvier 2019 à Hollywood CA. © Getty / Jeff Kravitz / FilmMagic.com

On avait entendu des collages et télescopages sonores très bizarres dans le hip-hop, de Public Enemy à De la Soul, jusqu’aux Niggaz wit Attitudes decEazy E et Dr Dre, qui n’habitaient pas loin de chez Beck à Los Angeles.

Mais cette esthétique n’était pas celle d’un musicien lié au rock alternatif, comme c’était le cas de Beck. De ce point de vue, il a vraiment été le premier à oser des collages et explorer certains rapprochements sonores explosifs. Alors dans la douzaine d’albums que Beck a publiés depuis 1994, il y a un peu de tout, y compris des chansons qu’on pourrait assimiler à du rock classique des années soixante-dix.

Cette chanson qui s’appelle « Strange Apparition » détonne un peu dans un album de 2006 réalisé par Nigel Godrich, collaborateur de Radiohead et de Paul McCartney, et qui s’appelle The Information. Un album empli de sonorités recherchées et inattendues mais ce titre évoque à la fois le côté psychédélique et country des Stones.

Johnny Cash : « Rowboat » extrait de l’album « American II : Unchained »

