Ce soir un retour fracassant celui de Green Day avec "Father of All…", un album court, de dix chansons, percutantes, et puis, de nouveaux sons rock’n’roll en 2020, oui, oui, tout ça dans Very Good Trip.

Mike Dirnt, Billie Joe Armstrong et Tré Cool de Green Day aux American Music Awards le 24 novembre 2019 à Los Angeles, Californie. © Getty / Jeff Kravitz / FilmMagic pour dcp

il ne faut pas oublier que Green Day n’est pas un groupe banal et superficiel, pour lequel le punk rock est un style, entre guillemets, sympa comme un autre.

Pour ces trois garçons, le punk rock reste un credo, l’alpha et l’omega. Comme le dit le bassiste Mike Dirnt, avec qui Billie Joe Armstrong,le chanteur, parolier et guitariste du trio, est copain depuis l’école primaire, le punk rock est, je le cite,

une musique honnête. Et, poursuit-il, c’est pour ça que c’est difficile. N’importe qui peut débarquer avec trois accords et raconter des salades ».

Et, comme le précise Armstrong, c’est un album pour faire la fête mais en même temps il est déprimant.