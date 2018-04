Féministe un jour, féministe toujours, telle est la devise de Michka Assayas ce soir et pas que !

Mary Gauthier, auteure-compositrice-interprète le 5 octobre 2016 à Nashville, Tennessee. © Getty / Beth Gwinn

"(...)Son parcours, déjà, avait quelque chose de pas banal. Enfant abandonnée puis placée dans une famille d’accueil d’une banlieue de la Nouvelle Orléans, adolescente fugueuse, vagabonde, délinquante, alcoolique et droguée, Mary Gauthier a commencé sa vie en risquant de la perdre très tôt. Après une cure de désintoxication, elle est partie suivre des cours à l’école hôtelière, mais très loin de chez elle, dans la région de Boston. C’est là que, devenue chef, elle a ouvert un restaurant de spécialités louisianaises. Mais enfin elle ne s’est pas assagie pour autant. Il a fallu qu’elle atteigne l’âge de trente-cinq ans pour qu’elle se décide enfin à devenir sobre. Elle s’est dit alors qu’avec les expériences qu’elle avait traversées, elle avait pas mal de choses à raconter. Mary Gauthier s’est ainsi mise à écrire et interpréter des chansons qui ont tout de suite convaincu. Elle a vendu les parts de son restaurant et a tenté une nouvelle aventure : la musique. Bob Dylan a remarqué son titre, le bien nommé « I Drink », enregistré à Austin, au Texas pas mal diffusé il y a une dizaine d’années. Mary Gauthier vit depuis pas mal de temps à Nashville, comme Jack White, et est devenue là-bas une figure de la communauté artistique gay et lesbienne.(...)"