Ce soir, dans Very Good Trip, on va découvrir plein de voix nouvelles, entre pop et folk. Surtout féminines, ce qui n’était pas prémédité, c’est tombé comme ça. Et Michka Assayas l'avoue : il y a encore quinze jours, je n’en connaissais pas la moitié.

Phoebe Bridgers, auteure-compositrice-interprète sur scène au Golden Gate Park le 10 août 2019 à San Francisco, Californie. © Getty / FilmMagic