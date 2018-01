Quand des légendes de la musique enregistrent dans un studio de légende, cela donne le programme que vous a concocté Michka Assayas pour ce soir !

Portrait de JJ Cale en 1973 © Getty / Gijsbert Hanekroot / Redferns

Bob Dylan : « Man Gave Names to All the Animals » extrait de l’album « Slow Train Coming »

J.J. Cale : « Lies » extrait de l’album « Really »

Joe Cocker : « Watching the River Flow » extrait de l’album « Luxury You Can Afford »

Lulu : « Feelin’ Alright » extrait de l’album « New Routes »

Jimmy Cliff : « My Friend’s Wife » extrait de l’album « Another Cycle »

Traffic : « Shoot-Out at the Fantasy Factory » extrait de l’album « Shoot-Out at the Fantasy Factory »

Bob Seger : « Nutbush City Limits » extrait de l’album « Beautiful Loser »

Cat Stevens : « Killin’ Time » album « Izitso »

Rod Stewart : « This Old Heart of Mine » extrait de l’album « Atlantic Crossing »

The Rolling Stones : « Wild Horses » extrait de l’album « Sticky Fingers »

Paul Simon : « Loves Me Like a Rock » extrait de l’album « There Goes Rhymin’ Simon »

Bobby Womack : « Sweet Caroline » extrait de l’album « Understanding »

Vous les avez presque entendus cette semaine :

Lundi 15 janvier :

Paul Anka : « Bring the Wine » extrait de l’album « Anka »

Mardi 16 janvier :

Johnny Jenkins : « Down Along the Cove » extrait de l’album Duane Allman « An Anthology »

The Sweet Inspirations : « Sweet Inspiration » extrait de l’album « The Sweet Inspirations »

Et aujourd'hui :

