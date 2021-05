Very Good Trip vous emmène vers des territoires utopiques.

L'auteur-compositeur-interprète Victor Solf - How Did We ? (featuring ZéFIRE) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Victor Solf

Même si les sonorités qu’il a choisies sont modernes, il y a des sons électro jamais envahissants, ses points d’appui sont très classiques : le piano, essentiellement, sur lequel Victor Solf a composé toutes ses chansons.

On entend dans sa voix ce désir de délivrance propre au gospel, il connaît d’ailleurs très bien ces immenses chanteurs, Sam Cooke et Ray Charles, qui, les premiers, ont eu l’audace et le génie de transformer cette musique religieuse en une musique séculière. Inventant ainsi ce style bien connu qu’on appelle la soul. On entend aussi qu’il a mis ces chansons à l’épreuve, qu’il les a épurées et réduites à l’essentiel.

Et que le son a également fait pour lui l’objet d’une attention particulière. Même si, d’après ce que je comprends, Victor Solf a composé ses chansons dans l’isolement d’une petite maison située dans un village situé dans le nord du Finistère, c’était pendant le premier confinement, l’élaboration et le polissage des chansons sont le fruit d’un travail collectif, où l’ingénieur du son Sylvain de Barbeyrac, qui a notamment travaillé avec Lomepal et Jacques, a joué un rôle primordial, choisissant avec soin, à l’ancienne, la sonorité des pièces et le placement des micros.

Peut-être faudrait-il aussi citer le beau-père de Victor Solf, j’ai lu ça dans une interview, qui l’a aidé à refaire entièrement une pièce de chez lui, le sol et les murs, tendus d’une toile comme dans un cinéma, pour obtenir un son parfaitement mat. L’album « Still. There’s Hope » devrait connaître un retentissement international, l’aspect visuel a également fait l’objet d’un soin particulier, mais enfin, bon, en parler à la radio, c’est peut-être moins primordial.