Ce soir dans Very Good Trip, des voix familières qui fond chaud au cœur.

Le chanteur et guitariste Neil Young à Tokyo, mars 1976. © Getty / Koh Hasebe / Shinko Music

Cette voix, cet harmonica, ce style plaintif mais toujours digne, oh, ce n’est pas trop difficile à deviner. Neil Young, bien sûr.

Mais à dater, c’est plus difficile. Parce que ce style de ballades dépouillées, à l’harmonica, depuis l’album Harvest, paru en 1971, et ce tube que tout le monde connaît, « Heart of Gold », massacré par tant et tant de gratteux lycéens de ces années-là.

Neil Young l’a adopté, abandonné, repris, ré-abandonné en un demi-siècle peut-être, je ne sais pas, une demi-douzaine de fois. Alors je ne suis pas là pour vous soumettre des énigmes. La chanson qu’on vient d’entendre s’appelle « White Line » et a été enregistrée sous cette version en 1974.

Si vous êtes un grand connaisseur de Neil Young, et je sais qu’il y en au moins un qui m’écoute régulièrement, vous la connaissiez peut-être sous une autre forme.

Elle figure en effet dans un album paru en 1990, Ragged Glory, qu’il a enregistré avec ses fidèles accompagnateurs, le groupe Crazy Horse, dans une tout autre orchestration, une espèce de country rock psychédélique déjà grunge, presque, qu’il affectionnait en ce temps-là.

Mais enfin, initialement, Neil Young avait enregistré « White Line », ainsi que onze autres chansons, pour un album qui n’avait jamais vu le jour et devait s’appeler Homegrown. Neil Young traverse alors une période douloureuse.

Neil Young : « White Line » (featuring Robbie Robertson) extrait de l’album « Homegrown »

Lou Reed : « Dirty Blvd. - Rough Mix » extrait de l’album « New York (Deluxe Edition) »

The Rolling Stones : « 100 Years Ago - Piano Demo » extrait de l’album « Goats Head Soup (Deluxe) »

Prince : « A Place in Heaven (Prince Vocal) - 2020 Remaster » extrait du coffret « Sign o’ the Times (Super Deluxe) »

Nina Simone : « Il y a un baume à Gilead » extrait de l’album « Fodder on My Wings »

Robert Plant : « Charlie Patton Highway (Turn It Up, Pt. 1) » single

The Replacements : « Bundle Up - Demo » extrait de l’album « Pleased to Meet Me (Deluxe Edition) »

PJ Harvey : « The Dancer - Demo » extrait de l’album « To Bring You My Love - Demos »

Pylon : « Volume - Remastered » extrait du coffret « Pylon Box »

Joni Mitchell :

« Intro to “Both Sides Now” » coffret « Joni Mitchell Archives - Vol. 1: the Early Years (1963-1967) »

« Both Sides Now » extrait du coffret « Joni Mitchell Archives - Vol. 1: the Early Years (1963-1967) »

Richard & Linda Thompson : « The Great Valerio - Live at the Rainbow, UK/1975 » extrait du coffret « Hard Luck Stories (1972-1982) »