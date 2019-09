Ce soir, les Pixies sont à l'honneur dans Very Good Trip, mais sans l'être vraiment ... Vous allez comprendre pourquoi.

Frank Black, alias Black Francis, le chanteur et compositeur principal des Pixies en concert solo. 1993. © Getty / Martyn Goodacre

Frank Black, alias Black Francis, est le chanteur et compositeur principal des Pixies, auxquels on consacre la série de Very Good Trips cette semaine sur France Inter.

Mais là, il avait repris pour son premier album solo, paru juste après la séparation des Pixies, une chanson que Brian Wilson avait composée pour un album de son groupe, les Beach Boys. Un album appelé à rester légendaire, et qui s’appelait Pet Sounds, paru en 1966.

À sa sortie, Pet Sounds n’a pas trop accroché le jeune public des Beach Boys. On ne trouvait pas dedans ces airs entraînants, comme « Fun Fun Fun », qui avaient fait danser presque toute la jeunesse américaine, et même plus, l’avaient rendue comme folle de joie, à égalité avec les Beatles.

Mais Pet Sounds, avec le temps, s’est révélé comme une jungle luxuriante, les pétales de ses fleurs se sont progressivement ouverts, dégageant un parfum enivrant auquel des générations d’auditeurs, et de musiciens, bien sûr, n’ont jamais cessé de venir et revenir. Et parmi eux, bien sûr, Black Francis, alias Frank Black, des Pixies.

Frank Black : « Hang On to Your Ego » extrait de l’album « Frank Black »

The Breeders :

« Cannonball » extrait de l’album « Last Splash »

« Happiness Is a Warm Gun » extrait de l’album « Pod »

Frank Black : « Threshold Apprehension » extrait de l’album « Frank Black 93-03 »

Black Francis : « When They Come to Murder Me » extrait de l’album « Svn Fngrs »

The Breeeders : « Wait in the Car » extrait de l’album « All Nerve »

Grand Duchy : « Black Suit » extrait de l’album « Petit Fours »

Frank Black :

« Headache » extrait de l’album « Teenager of the Year »

« Bullet (Live, NY Southpaw, Late Show Aug. 2006) » extrait de l’album « Christmass »

« Where Is My Mind (Live, the Night Light Lounge, Sept. 2006) » extrait de l’album « Christmass »

TV on the Radio : « Mr. Grieves » EP « Young Liars »