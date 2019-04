Le grand retour à Paris du groupe de rock américain "The National" pour leur vingtième anniversaire ! "The National" en exclusivité sur France Inter, une soirée présentée par Michka Assayas en direct et en public du Café de la Danse.

The National en concert au Café de la Danse pour France Inter © Radio France / Lucie Marsaud

Le quintet The National composé de Matt Berninger, Scott Devendorf, Bryan Devendorf, Bryce Dessner et Aaron Dessner est originaire de Cincinnati dans l’Ohio et figure parmi les têtes de liste du rock indépendant américain.

Quelques instants avant le concert de The National au Café de la Danse © Radio France / Stéphane Ronxin

Ils reviennent avec leur huitième opus, I Am Easy to Find que certains d'entre vous ont eu le plaisir de découvrir grâce à France Inter en live et en avant-première, lundi 15 avril, sur la scène du Café de la Danse… et que vous pouvez écouter ce soir ici.

The National en concert au Café de la Danse pour France Inter © Radio France / Lucie Marsaud

Setlist

You Had your soul with you Oblivions The Pull of you Roman Holiday Hey Rosey I Am easy to Find Where is Her Head Hairpin Turns Rylan Light Years Red Bird Hollow « Hardest time »

Pour des raisons de droits d'auteur, la réécoute du concert sur le site est possible pendant le mois suivant le concert ; le podcast (ou baladodiffusion) n'est pas disponible.

