Lancé en 1968 pour les Jamaïcains de Grande-Bretagne, le label londonien Trojan a eu du succès en quelques mois et fait danser toute une génération (et les suivantes) au son de Kingston. A découvrir grâce à Michka Assayas !

Photo de Desmond Dekker en 1967 © Getty / Ivan Keeman / Redferns

"(...)Alors qu’avait Trojan de si particulier ? Eh bien, dit simplement, sans toutes les productions de Trojan, diffusées depuis Londres, de la fin des années 60 aux années 70, jamais on n’aurait entendu parler du reggae. Desmond Dekker, on l’a entendu, Jimmy Cliff, d’autres grandes voix de la musique jamaïcaine, et puis les rythmes du ska, du rocksteady et du reggae, la dernière révolution rythmique de la musique populaire mondiale, ne seraient jamais parvenus jusqu’à nous. Trojan a été créé à Londres en 1968 par Lee Gopthal. C’était un comptable jamaïcain d’origine indienne qui dirigeait ses affaires depuis un entrepôt situé au sud-ouest de Londres, pas loin de Wimbledon. C’est là également que son associé, le Jamaïcain blanc Chris Blackwell, avait ouvert un magasin de disques qui diffusait pour la communauté jamaïcaine de Londres toutes les productions discographiques de l’île. Chris Blackwell qui allait bientôt fonder une des compagnies les plus prestigieuses de Grande-Bretagne, les disques Island. Island qui allait lancer, entre autres, la carrière de Bob Marley. Associé à Chris Blackwell, Lee Gopthal a lancé Trojan, dont les productions allaient, c’est évident quand vous allez les entendre, modelé les sons de tout un pan du rock anglais d’avant et après le mouvement punk. En particulier le ska, qui s’est répandu comme une traînée de poudre durant quelques mois, entre les années 1979 et 1980.(...)"

