Very Good Trip fait un pas de côté pour célébrer des pionniers, des éclaireurs, entre rock et baroque.

Portrait du groupe "The Left Banke" en 1965. © Getty / Michael Ochs Archives

J’ai décidé de consacrer toute l’émission de ce soir à ce groupe mystérieux, The Left Banke, pour une raison, hélas, bien triste. Cinq ans après la disparition du compositeur et âme du groupe, Michael Brown, en 2015, on apprend celle du chanteur, Steve Martin. Et l’occasion s’impose de mettre en lumière l’apport exceptionnel de ce groupe dont le nom circule depuis longtemps au sein d’un cercle d’initiés.

Pour dire les choses simplement, The Left Banke, entre 1966 et 1969, a enregistré des disques captivants, sorte de fusion pop, folk et musique classique très en avance sur son temps.

Je vais citer un musicien très réputé, l’Irlandais Sean O’Hagan, fondateur du groupe The High Llamas, auteur d’une belle œuvre néo-psychédélique, je le cite, ce n’est pas moi qui parle, donc n’envoyez pas les tomates, merci :

The Left Banke a réussi tout ce que les Beatles avaient tenté dans Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Les chansons sont plus complexes et mieux équilibrées, les harmonies sont autrement subtiles, et McCartney peut se rhabiller à côté de Steve Martin pour ce qui est du chant ».

The Left Banke :

« Walk Away, Renee » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

« Desiree » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

« Pretty Ballerina » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

« I’ve Got Something on My Mind » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

Steve Martin : « Two by Two (I’m Losing You) » single

Montage :

« I Shall Call Her Mary » extrait de l’album « Montage »

« My Love » extrait de l'album « Montage »

The Left Banke :

« Shadows Breaking Over My Head » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

« My Friend Today » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

« Sing Little Bird » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »

Stories : « Words » extrait de l’album « About Us »

Montage :

« She’s Alone » extrait de l’album « Montage »

« Grand Pianist » extrait de l’album « Montage »

The Left Banke : « Myrah » extrait de la compilation « There’s Gonna Be a Storm - The Complete Recordings 1966-1969 »