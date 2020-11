C'est la magie de la radio, car Very Good Trip vous transporte dans des contrées très lointaines, celles dont vous rêvez.

Portrait de Thurston Moore guitariste et chanteur Sonic Youth, le 13 décembre 2018 à Londres, en Angleterre. © Getty / Christie Goodwin / Redferns

Bon, vous l’avez entendu chanter mais ce n’est pas pour sa voix qu’il est le plus connu. D’ailleurs elle n’est pas facile à reconnaître. Contrairement à son approche de la guitare, pour laquelle il est, depuis bientôt une quarantaine d’années, connu et reconnu.

Bon, je ne vais pas vous faire languir, ce titre qui s’appelle « Hashish », au style néo-psychédélique, on y sent comme une transe répétitive, et qui baigne parallèlement dans une certaine ambiance oppressante propre à certains climats de l’après punk… est l’œuvre de Thurston Moore.

Oui, Thurston Mooore, le co-fondateur de Sonic Youth, une des formations les plus influentes de la fin des années quatre-vingt, qui, dans son approche expérimentale de la dissonance et de la distorsion, a marqué des groupes aussi classiques, entre guillemets, que les Pixies ou Nirvana.

Alors, parallèlement à son parcours au sein de Sonic Youth, Thurston Moore a publié divers enregistrements en solo à partir du milieu des années quatre-vingt-dix, sans parler de ses multiples collaborations, entre autres avec Yoko Ono.

Thurston Moore a ainsi embrassé un vaste spectre musical, qui va d’un punk rock éclaboussé de dissonances et saturations à des sculptures sonores expérimentales, où l’esprit du free jazz est souvent présent.