Michka Assayas et les nouvelles reines du rock british c'est ce soir et bien d'autres ...

Une voix comme on n’a pas l’habitude d’en entendre, dans le rock en tout cas, celle de la Londonienne Anna Calvi, dans un extrait de son nouvel album, Hunter, qui soulève en ce moment une vague d’enthousiasme justifié. La chanson a pour titre « Don’t Beat the Girl Out of My Boy ». Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Anna Calvi elle-même parce qu’il y a de quoi méditer à ce sujet. C’est elle qui parle, donc, je tire ça d’une interview récente qu’elle a donnée au journal britannique The Telegraph : « On entend régulièrement ce discours sur la mort du rock et la disparition de la guitare. En fait, ce qui est mort, c’est ce truc à sens unique de mecs hétéro qui font des chansons où ils racontent qu’ils vont baiser des filles ». La guitare, pour Anna Calvi, ça a été viscéral. Elle a découvert à huit ans la prestation incandescente de Jimi Hendrix dans le célèbre documentaire consacré au festival de Woodstock. Et, quelque part dans sa tête, s’est logée l’idée que c’est ça qu’elle ferait un jour. Mais la route a été longue.