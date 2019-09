Ce soir, chose promise, chose due, dans Very Good Trip, c'est concert. Enfin, comme si vous y étiez, avec un très bon son. Et même, comme au cinéma, un générique de début.

Vous connaissez la formule, ce soir, ce sera une sorte de concert rêvé des Pixies, chez vous, où que vous soyez, sans que vous ayez à sortir de votre cuisine, salle de sports, descendre de votre vélo ou arrêter votre course.

Oui, je vous dis ça parce que j’apprends plein de trucs sur vous qui écoutez cette émission quand je vous rencontre. Bref.

Alors, les Pixies on en a parlé cette semaine au cours des deux premiers épisodes de cette série, sont dans l’actualité. Ils viennent de publier un nouvel album, « Beneath the Eyrie », le troisième depuis leurs retrouvailles en 2013, qui avaient mis fin à une cessation d’activités longue de vingt et un ans.

Ce soir, comme on n’a qu’une heure, on va se concentrer sur la période classique des Pixies, entre 1987 et 1992. Une période riche, à la variété inattendue, parce que, pour dire les choses vite, les Pixies n’ont jamais été un groupe qu’on peut ramener à un seul style de chanson. Ce qu’on peut dire ça d’assez peu de groupes, quand on y pense.

De fait, les Pixies en maîtrisaient au moins trois, au risque de simplifier, et c’est ce que, bien sûr, vous allez découvrir dans cet épisode qui, j’espère, va vous surprendre.

Parce que, et je ne sais pas si c’est votre cas, je dis ça pour celles ou ceux qui sont à peu près de ma génération, les autres, ils auront peut-être, enfin j’espère, le choc de la découverte, eh bien il y a des enregistrements des Pixies que j’avais oubliés ou négligés. Et qui tiennent très bien la route.

Pixies :

« Cecilia Ann » extrait de l’album « Bossanova »

extrait de l’album « Bossanova » « Rock Music » extrait de l’album « Bossanova »

extrait de l’album « Bossanova » « Wave of Mutilation » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « Velouria » album extrait de l’album « Bossanova »

album extrait de l’album « Bossanova » « Planet of Sound » extrait de l’album « Trompe le Monde »

extrait de l’album « Trompe le Monde » « Allison » extrait de l’album « Bossanova »

extrait de l’album « Bossanova » « Tame » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « Monkey Gone to Heaven » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « Is She Weird » extrait de l’album « Bossanova »

extrait de l’album « Bossanova » « Nimrod’s Son » extrait de l’album « Come On Pilgrim »

extrait de l’album « Come On Pilgrim » « Mr. Grieves » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « Something Against You » extrait de l’album « Surfer Rosa » (Remastered)

extrait de l’album « Surfer Rosa » (Remastered) « Debaser » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « Gouge Away » extrait de l’album « Doolittle »

extrait de l’album « Doolittle » « The Holiday Song » extrait de l’album « Come On Pilgrim »

extrait de l’album « Come On Pilgrim » « Winterlong » extrait de l’album « Complete ‘B’ Sides »

extrait de l’album « Complete ‘B’ Sides » « Here Comes Your Man » extrait de l’album « Doolittle »

