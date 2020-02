Alors, ce soir Very Good Trip célèbre un musicien aussi méconnu qu’influent. Un guitariste sans lequel des groupes comme les Red Hot Chili Peppers ou Nirvana n’auraient pas eu la même identité, en tout cas pas le même son. Et qui fut, tout simplement, un visionnaire. Comme il y en a très peu.

Andy Gill, guitariste, auteur-compositeur, producteur de disques, membre fondateur du groupe Gang of Four, sur la scène de l'El Rey le 24 mars 2015 à Los Angeles, États-Unis. © Getty / Steven Dewall / Redferns

Gang of Four :

« Natural’s Not in It » extrait de l’album « Entertainment! »

« At Home He’s a Tourist » extrait de l’album « Entertainment! »

« Paralysed » extrait de l’album « Solid Gold »

R.E.M. : « Can’t Get There from Here » extrait de l’album « Fables of the Reconstruction, Reconstruction of the Fables »

Pixies : « Tame » extrait de l’album « Doolittle »

Nirvana : « Love Buzz » extrait de l’album « Bleach » (Remastered - Deluxe Edition)

Red Hot Chili Peppers : « Freaky Styley » extrait de l’album « Freaky Styley » (Remastered)

Rage Against the Machine : « Take the Power Back » extrait de l’album « Rage Against the Machine »

Sleater-Kinney : « Dig Me Out » extrait de l’album « Dig Me Out »

Gossip : « Jealous Girls » extrait de l’album « Standing in the Way of Control »

Tool : « Hush » EP « Opiate »

Gang of Four : « Damaged Goods » extrait de l’album « Entertainment! »