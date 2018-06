Ce soir, comme hier, c’est déjà l’été et ça se fête sous les tropiques avec Michka Assayas.

The Upsetters, collectif de musiciens de Lee "Scratch" Perry de 1969 à 1979, à la fin des années 1960. © Getty / Michael Ochs Archives

"(...)Un mot sur le titre qu’on a entendu juste avant, « Return of Django », signé par les Upsetters et qui commençait par le clairon de la cavalerie. Le fameux western spaghetti Django, tourné en 1966, avec l’acteur Franco Nero dans le rôle-titre, celui d’une espèce de mercenaire cynique durant la guerre de Sécession, avait connu un grand succès en Jamaïque. Le thème musical dû au compositeur italien Luis Bacalov, s’inscrivait dans un style surf rock, très orchestré. Il est difficile d’en trouver la trace dans l’instrumental intitulé « Return of Django », signé en 1969 par les Upsetters. Alors qui étaient ces Upsetters ? Eh bien le groupe qu’avait assemblé le plus prestigieux réalisateur artistique de l’île, Lee Perry, lui-même surnommé the Upsetter, le trouble-fête, si on veut. Perry a été un pionnier de la technique du dub qu’avait inventée et perfectionnée le précurseur King Tubby, et puis du bruitage, des effets sonores et même d’une forme de sampling, échantillonnage sonore alors artisanal. On l’a surnommé le Phil Spector jamaïcain, il avait d’ailleurs la même réputation de folie. En tout cas, son groupe, les Upsetters réunissait certains des musiciens les plus brillants de l’île, notamment les frères Barrett, le bassiste Family Man et le batteur Carly, qui allaient devenir une section rythmique modèle, imitée de tous, au sein des Wailers de Bob Marley.(...)"