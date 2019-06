Ce soir, on remonte, comme avant-hier, le courant de l’électro-pop, à la recherche de sources oubliées. Qui mènent parfois en France, vous allez l’entendre mais Michka Assayas commence par ... le commencement !

Orchestral Manœuvres in the Dark en 1980 © Getty / Graham Tucker/Redferns

J’ai un souvenir précis du concert que le groupe Orchestral Manœuvres in the Dark a donné en 1980 aux Bains-Douches, que les amateurs de ce genre de musique, très peu nombreux, ne remplissaient souvent même pas.

À un moment, les gens se sont mis à danser frénétiquement, c’était comme une brusque délivrance. À ce moment-là, je me suis retourné et qui n’ai-je pas vu : Jacques Attali en personne, alors jeune intellectuel à lunettes, il n’avait alors exercé aucune responsabilité politique, Valéry Giscard d’Estaing achevait alors son septennat de président de la République. Oui, Jacques Attali lui-même, lancé dans une espèce de jerk robotique, je peux vous dire, c’est une vision qui m’est restée.

Orchestral Manoeuvres in the Dark : « Enola Gay » extrait de l’album « Organisation » (Remastered 2003)

Charles de Goal : « Technicolor » extrait de l’album « État général »

Marie et les Garçons : « Attitudes » (Remastered) extrait de l’album « 1977/1979 » »

Mathématiques modernes : « Disco Rough » extrait de l’album « Les Visiteurs du soir »

Martin Dupont : « Mouvement » extrait de l’album « The Complete Collection 1980-1988 »

The Passage : « Watching You Dance - 7” Version » extrait de l’album « For All and None »

Anne Clark : « Our Darkness » extrait de l’album « Joined Up Writing/The Sitting Room »

Dalek I Love You : « The World » extrait de l’album « Compass kum’pəs »

Young Marble Giants : « N. I. T. A. » extrait de l’album « Colossal Youth »

The Residents :

« Dimples and Toes » extrait de l’album « The Residents Commercial Album »

« Easter Woman » extrait de l’album « The Residents Commercial Album »

« Amber » extrait de l’album « The Residents Commercial Album »

« Red Rider » extrait de l’album « The Residents Commercial Album »

Yellow Magic Orchestra : « Behind the Mask » extrait de l’album « YMO »

Tubeway Army : « Me, I Disconnect from You » extrait de l’album « Replicas » (Remastered)

Depeche Mode : « I Sometimes Wish I Was Dead » extrait de l’album « Speak and Spell »